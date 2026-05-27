Bijna niemand wil meer een benzineauto

De verkoop van nieuwe benzineauto's in Nederland is vorige maand gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Ook de verkoop van dieselauto's liep in april met bijna 24 procent terug in Nederland.

In de hele Europese Unie liep de verkoop van benzine - en dieselauto's terug, terwijl er wel meer nieuwe auto's werden verkocht. Dat komt door een toename van bijna 38 procent in de verkoop van volledig elektrische auto's tot ruim 200.000 vorige maand. Ook deels elektrische auto's waren in april meer in trek in de EU. "De markt blijft profiteren van de sterke consumentenvraag naar verschillende elektrische technologieën", stelt de brancheorganisatie. Dat komt volgens ACEA ook door belastingvoordelen en stimuleringsregelingen in grote Europese landen.

Hybrides, die een elektrische motor met een verbrandingsmotor combineren, bleven in april het populairst in de EU. Dit type auto heeft dit jaar een marktaandeel van 38,2 procent. Het marktaandeel van benzine- en dieselauto's is in de eerste vier maanden teruggelopen tot ruim 30 procent, terwijl volledig elektrische auto's nu bijna een vijfde van het marktaandeel beslaan.

In Nederland werden vorige maand bijna 5 procent minder nieuwe auto's verkocht. De meeste van die nieuwe auto's waren volledig elektrisch. Brancheorganisatie Bovag meldde eerder al dat de verkoop van tweedehands elektrische auto's door de oorlog in het Midden-Oosten omhoog is geschoten. De prijzen van benzine en diesel aan de pomp zijn sinds de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz fors opgelopen.