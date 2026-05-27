Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

Ex-Prins Andrew, hertog van York, ligt opnieuw onder vuur na onthullingen dat hij vrouwen zou hebben aangesproken met een expliciete, seksueel getinte “koninklijke” opmerking, zo blijkt uit een recent heruitgegeven biografie over de Britse royals.
Wat er is onthuld
Volgens de Britse royal-biograaf Andrew Lownie sprak Andrew Mountbatten-Windsor vrouwen aan met de vraag “hoe het voelt om de koninklijke penis tegen je dij te hebben”,
een zin die in zijn boek als typische openingszin van de prins wordt beschreven.
Lownie’s boek, “The Rise and Fall of the House of York”, is recent opnieuw uitgegeven met tientallen nieuwe pagina’s over de gevallen prins, die al jaren in opspraak is vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn connecties met Jeffrey Epstein.
Context rond Andrew
Het leven van Andrew is al langer doorspekt met schandalen: de Britse politie onderzoekt zijn gedrag in functie, terwijl voormalige medewerkers en insiders spreken over een man met een “extreem gevoel van superioriteit” die dacht overal mee weg te komen.
In interviews schetst Lownie een beeld van een seksverslaafde man met grote problemen in de omgang met vrouwen, over wie “ontelbare verhalen” circuleren over prostituees, seksuele overtredingen en ongepaste avances tegen jonge vrouwelijke medewerkers in en rond het paleis.
De nieuwe passages in Lownie’s boek krijgen veel aandacht in Britse media, mede omdat zij aansluiten bij eerdere verhalen over Andrew’s grensoverschrijdende gedrag op bals en officiële evenementen.
Zo zou hij jurken van vrouwen hebben losgeritst en vrouwelijke medewerkers hebben betast, terwijl hij expliciet sprak over zijn wens om zijn penis tegen hen aan te wrijven, wat volgens de biograaf paste in een patroon van vernedering en intimidatie.
Breder debat over macht en gedrag
De onthullingen voeden opnieuw het debat over hoe leden van koningshuizen omgaan met macht, verantwoordelijkheid en #MeToo-achtige beschuldigingen.
Voor het Britse hof is het een nieuwe dreun in het streven om afstand te nemen van Andrew, die formeel wel titels behield maar al jaren geen publieke functies meer vervult.