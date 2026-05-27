ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

Beroemd
door Ans Vink
woensdag, 27 mei 2026 om 6:03
bijgewerkt om woensdag, 27 mei 2026 om 6:12
Andrew_still
Ex-Prins Andrew, hertog van York, ligt opnieuw onder vuur na onthullingen dat hij vrouwen zou hebben aangesproken met een expliciete, seksueel getinte “koninklijke” opmerking, zo blijkt uit een recent heruitgegeven biografie over de Britse royals.

Wat er is onthuld

Volgens de Britse royal-biograaf Andrew Lownie sprak Andrew Mountbatten-Windsor vrouwen aan met de vraag “hoe het voelt om de koninklijke penis tegen je dij te hebben”, een zin die in zijn boek als typische openingszin van de prins wordt beschreven.Lownie’s boek, “The Rise and Fall of the House of York”, is recent opnieuw uitgegeven met tientallen nieuwe pagina’s over de gevallen prins, die al jaren in opspraak is vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn connecties met Jeffrey Epstein.

Context rond Andrew

Het leven van Andrew is al langer doorspekt met schandalen: de Britse politie onderzoekt zijn gedrag in functie, terwijl voormalige medewerkers en insiders spreken over een man met een “extreem gevoel van superioriteit” die dacht overal mee weg te komen.In interviews schetst Lownie een beeld van een seksverslaafde man met grote problemen in de omgang met vrouwen, over wie “ontelbare verhalen” circuleren over prostituees, seksuele overtredingen en ongepaste avances tegen jonge vrouwelijke medewerkers in en rond het paleis.
De nieuwe passages in Lownie’s boek krijgen veel aandacht in Britse media, mede omdat zij aansluiten bij eerdere verhalen over Andrew’s grensoverschrijdende gedrag op bals en officiële evenementen. Zo zou hij jurken van vrouwen hebben losgeritst en vrouwelijke medewerkers hebben betast, terwijl hij expliciet sprak over zijn wens om zijn penis tegen hen aan te wrijven, wat volgens de biograaf paste in een patroon van vernedering en intimidatie.

Breder debat over macht en gedrag

De onthullingen voeden opnieuw het debat over hoe leden van koningshuizen omgaan met macht, verantwoordelijkheid en #MeToo-achtige beschuldigingen.Voor het Britse hof is het een nieuwe dreun in het streven om afstand te nemen van Andrew, die formeel wel titels behield maar al jaren geen publieke functies meer vervult.

Lees ook

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'
Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk HuisCharlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis
Gevonden: Sarah Ferguson zit in de AlpenGevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen
Fergie leefde als een koninginFergie leefde als een koningin
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

42586268_m

Zomervakantie wordt luxe: twee op drie gezinnen piekeren over de prijs

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

Loading