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FBI: Noord-Korea zit achter miljardenhack Binance

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Noord-Korea zit achter de diefstal van meer dan 6 miljard dollar aan cryptovaluta als gevolg van de recordhack op Binance. Dat stelde de FBI zaterdag in een verklaring.
"De FBI heeft waargenomen dat leden van de TraderTraitor-groep gestolen activa voornamelijk omzetten in Ethereum", aldus de verklaring. TraderTraitor is een hackgroep uit Noord-Korea. "Naar verwachting zullen deze activa vervolgens verder worden witgewassen door ze om te zetten via DeFi en instant swap-diensten."
In de nacht van donderdag op vrijdag werd duidelijk dat Binance kampte met een "veiligheidsincident". Binance heeft naar eigen zeggen 90 procent van de in totaal 6,3 miljard dollar al weer bij elkaar verzameld, onder meer door de eigen bedrijfskas en verzekeringsfondsen aan te spreken.
Volgens deskundigen is de Binance-hack de grootste in de geschiedenis van cryptovaluta. Noord-Koreaanse hackers staan bekend om hun eerdere aanvallen op cryptobeurzen.
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