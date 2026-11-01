ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Almelo: vier autobranden in half uur, politie stuurt bericht uit

Samenleving
door anp
anp011126004 1
Volg ons op Google Nieuws
ALMELO (ANP) - De politie heeft zaterdagavond om 23.45 uur een bericht via Burgernet uitgestuurd in verband met diverse autobranden in de omgeving van Almelo. Volgens RTV Oost ging het om vier autobranden binnen een half uur op verschillende locaties in Almelo.
"De politie wil u vragen om alert te zijn ivm diverse autobranden in de omgeving van Almelo", aldus het bericht op Burgernet. Mensen die informatie hebben over "de branden van de afgelopen uren" worden verzocht zich te melden. Een half uur later bedankte de politie iedereen "voor het uitkijken en delen van de informatie".
Er is verder geen informatie gedeeld over of de branden iets met elkaar te maken hebben. De branden vonden plaats op de M.TH. Steynstraat, Bornerbroeksestraat, Platanenstraat en de Van Loghemstraat in Almelo, aldus de omroep.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand

shutterstock_1968741448

Niet kil, maar juist opgewekt: zo klinken psychopathische trekken in levensverhalen

Een hardware wallet voor crypto ligt op tafel. ernaast een papier met 'testament' erboven

Notaris waarschuwt: zonder deze code zien je erfgenamen geen cent van je crypto

generated-image (38)

Hoe Google in één dag bijna 500 miljard dollar aan waarde verloor

shutterstock_2150128769

Na de AH-hack: dit heb je in huis nodig als de supermarkt uitvalt

Loading