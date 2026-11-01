Almelo: vier autobranden in half uur, politie stuurt bericht uit

ALMELO (ANP) - De politie heeft zaterdagavond om 23.45 uur een bericht via Burgernet uitgestuurd in verband met diverse autobranden in de omgeving van Almelo. Volgens RTV Oost ging het om vier autobranden binnen een half uur op verschillende locaties in Almelo.

"De politie wil u vragen om alert te zijn ivm diverse autobranden in de omgeving van Almelo", aldus het bericht op Burgernet. Mensen die informatie hebben over "de branden van de afgelopen uren" worden verzocht zich te melden. Een half uur later bedankte de politie iedereen "voor het uitkijken en delen van de informatie".

Er is verder geen informatie gedeeld over of de branden iets met elkaar te maken hebben. De branden vonden plaats op de M.TH. Steynstraat, Bornerbroeksestraat, Platanenstraat en de Van Loghemstraat in Almelo, aldus de omroep.