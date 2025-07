FDF start kort geding tegen Staat voor legalisering PAS-melders

ZUTPHEN (ANP) - Farmers Defence Force (FDF) heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De boerenactiegroep wil dat "onmiddellijk" werk wordt gemaakt van het legaliseren van PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben en in feite illegaal werken.

Vorige kabinetten spraken de wens uit om de bedrijven te legaliseren en dus van een vergunning te voorzien, maar dat verloopt uiterst stroef. De ministerraad ging in mei nog akkoord met een wetsvoorstel van landbouwminister Femke Wiersma om drie jaar langer de tijd te nemen voor het vinden van een oplossing voor PAS-melders. De Tweede Kamer moet zich daar nog over uitspreken en is over het algemeen kritisch op de aanpak van Wiersma.

De behandeling van het kort geding vindt plaats op 25 juli in de rechtbank van Zutphen. "FDF heeft veel geduld gehad met de Staat", staat in een verklaring van de organisatie, die meldt veel leden te hebben die PAS-melder zijn.