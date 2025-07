Onderzoekers hebben een experimenteel mRNA-vaccin ontwikkeld dat niet rechtstreeks kankercellen aanvalt, maar het immuunsysteem activeert om zelf de strijd aan te gaan. Het gaat eigenlijk om een soort ‘universeel kankervaccin’, menen de onderzoekers.

Het mRNA-vaccin stimuleert het immuunsysteem om krachtig te reageren, alsof het een virus bestrijdt. Het werkt met technieken die lijken op die van de vaccins tegen Covid-19. De kracht van het vaccin ligt in de eenvoud: het hoeft niet op een specifieke kanker gericht te zijn. Het wekt simpelweg een krachtige immuunrespons op.

In experimenten met muizen bleek het bijzonder effectief tegen tumoren die normaal moeilijk te behandelen zijn, zoals melanoom (huidkanker), botkanker en glioblastoom (een agressieve hersentumor). Vooral in combinatie met bestaande medicijnen, zoals immuun-checkpointremmers (medicijnen die het immuunsysteem een extra boost geven), waren de resultaten indrukwekkend. In sommige gevallen verdwenen de tumoren zelfs volledig.

Van lab naar patiënt

De onderzoekers zijn optimistisch over de toekomst. "Het zou mogelijk een universele manier kunnen zijn om de eigen afweerreactie van een patiënt tegen kanker wakker te maken”, zeggen ze in een persbericht. "En dat zou diepgaand zijn als het generaliseerbaar is naar studies bij mensen."

Momenteel werken ze aan het verfijnen van het vaccin. Het doel is om zo snel mogelijk klinische proeven bij mensen te starten. De studie werd gepubliceerd in het vakblad Nature Biomedical Engineering.