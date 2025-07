Brussel verwacht lastige onderhandelingen over meerjarenbegroting

BRUSSEL (ANP) - Brussel wacht lastige onderhandelingen met en tussen de 27 EU-lidstaten over de meerjarenbegroting. Dat zei de Deense minister Marie Bjerre vrijdag na afloop van een bijeenkomst van ministers over EU-zaken. In de vergadering spraken de EU-ministers voor het eerst met elkaar over het deze week door de Commissie gepresenteerde voorstel voor het EU-budget 2028-2034

Hoewel er in de vergadering "een goede uitwisseling van standpunten" was, is geen EU-land er nu klaar voor om de meerjarenbegroting te aanvaarden, zei minister Bjerre. Nederland en Duitsland vinden het voorgestelde budget van 2 biljoen euro te hoog. Andere lidstaten vinden het voorstel juist niet ambitieus genoeg, zei Eurocommissaris Piotr Serafin (Budget). Lidstaten zoals Polen en Hongarije vinden dat er te weinig geld is begroot voor landbouw of regio's.

Denemarken leidt het komende half jaar de onderhandelingen over het budget als voorzitter van de vergaderingen van de EU-landen. Een akkoord wordt over twee jaar verwacht.