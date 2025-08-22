Fed-baas Powell hint op mogelijke renteverlaging in september

JACKSON HOLE (ANP/BLOOMBERG) - De rente in de Verenigde Staten gaat volgende maand mogelijk omlaag. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell heeft vrijdag voorzichtig gehint op een renteverlaging in september. Hij wees daarbij op toenemende risico's voor de arbeidsmarkt, ondanks de aanhoudende zorgen over inflatie.

Volgens hem kan het "gerechtvaardigd zijn om onze beleidskoers aan te passen", zei hij in een speech tijdens de jaarlijkse conferentie van de Fed in Jackson Hole. President Donald Trump roept Powell al maanden op de rente weer te verlagen. Dat vond Powell tot nu toe nog niet gerechtvaardigd, onder meer omdat de importheffingen van Trump de inflatie zouden kunnen opdrijven.

Na recente economische cijfers was het al de verwachting dat de rente in september eindelijk weer omlaag zou gaan. Maar beleggers waren daar de laatste dagen nog niet helemaal gerust op. Na de uitspraken van Powell gingen de beurskoersen op Wall Street duidelijk omhoog.