Fed houdt rente onveranderd, noemt inflatie nog altijd te hoog

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten onveranderd gelaten. Dat maakte de Amerikaanse centrale bank bekend na zijn tweedaagse rentevergadering. De Fed benadrukte wel dat de inflatie nog altijd te hoog is, waardoor de mogelijkheid blijft bestaan dat de rente nog een keer omhooggaat.

In september verhoogde de Fed de rente nog met een kwart procentpunt om de aanhoudend sterke prijsstijgingen te drukken. Het was de eerste verhoging in meer dan drie jaar. Door een hogere rente wordt lenen duurder, wat ervoor moet zorgen dat geld minder hard de economie instroomt en de prijzen minder hard stijgen.

Van de beleidsmakers bij de Fed stemden er tien voor het onveranderd laten van de rente, terwijl er twee voor een renteverhoging waren. Het ging om Fed-bestuurder Lisa Cook en Beth Hammack, de president van de plaatselijke Federal Reserve van Cleveland.

Informatie verzamelen

Volgens de Fed moet het verzamelen van meer informatie helpen bij "het vaststellen van het beleid dat geschikt is om een tijdige terugkeer naar het doel van 2 procent inflatie te bereiken". De commissie die de rente bepaalt bij de Fed "zal prijsstabiliteit leveren", staat in het persbericht over het rentebesluit. In september kwam de inflatie in de VS nog uit op 3,7 procent.

Over de economie in de Verenigde Staten is de Fed overwegend positief. "Geopolitieke ontwikkelingen" zoals de Iranoorlog zorgen weliswaar voor onzekerheid, maar er wordt nog volop geïnvesteerd terwijl het aantal banen op peil blijft. Tegelijkertijd is de productiviteit hard gegroeid.

Trump

Het rentebesluit komt minder dan een week voor de midterms van 3 november, verkiezingen die bepalend zijn voor de machtsverhoudingen in het Congres in de VS. Sinds het aantreden van Donald Trump als president is er steeds vaker politieke bemoeienis met het rentebeleid van de onafhankelijke Fed. Trump klaagt vaak dat de Fed de rente niet genoeg verlaagt.

In een toelichting benadrukte Fed-voorzitter Kevin Warsh desgevraagd dat politiek geen rol heeft gespeeld bij het besluit om de rentes ongemoeid te laten. Hij omschreef zijn collega's bij de Fed als "serieuze en nuchtere" mensen die de afgelopen twee dagen fel hebben gediscussieerd over het juiste beleid. "Ik heb geen enkele verwijzing naar de politiek of verkiezingen gehoord", zei hij.