Rechter die Maduro-zaak behandelde (92) overleden

NEW YORK (ANP/AFP) - Alvin Hellerstein, de rechter die de zaak tegen de door de VS gevangengenomen Venezolaanse president Nicolás Maduro overziet, is overleden. Dat meldt onder meer The New York Times. Hellerstein werd 92 jaar. Volgens de krant is niet duidelijk wat Hellersteins dood voor invloed zal hebben op het verloop van de zaak-Maduro.

Hellerstein werd in 1998 aangesteld door toenmalig president Bill Clinton. In zijn rol als federaal rechter was Hellerstein al jaren bezig met zaken gerelateerd aan de drugsmisdrijven waarvoor Maduro en zijn vrouw nu vervolgd worden.

Roemrucht werd Hellerstein met een uitspraak uit 2025 die de regering-Trump tijdelijk verbood vermeende Venezolaanse drugscriminelen zonder voorafgaand proces uit te zetten.

Hellerstein overleed woensdagochtend en zal donderdag worden begraven.