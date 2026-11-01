Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

Wie zuinig wil rijden, krijgt meestal een getal mee. Vroeger was dat 90 kilometer per uur, de laatste tijd hoor je vaker 70. Maar wie het écht wil weten, kan beter op de toerenteller letten dan op de snelheidsmeter.

Het magische getal schuift op

Grote Franse metingen uit 2021 aan auto's met een verbrandingsmotor vonden het laagste verbruik rond 70 km/u. Tussen 10 en 40 km/u is het verbruik juist relatief hoog. Daarna daalt het, tot het rond 70 op zijn laagst is.

Amerikaans onderzoek onder 74 auto's en lichte bedrijfswagens vond het gunstigste punt tussen ongeveer 65 en 80 km/u. Boven de 80 km/u liep het verbruik daar flink op.

De Nederlandse vuistregel is ruimer: 60 tot 90 km/u geldt als de zuinigste zone.

Waarom er geen vast getal is

Elke auto heeft een eigen optimum. Dat hangt af van de motor, de versnellingsbak en de vorm van de auto. Het zuinigst rijd je meestal bij de laagste snelheid waarop je nog in je hoogste versnelling kunt rijden.

Daarom is langzaam rijden niet vanzelf zuinig. In een lage versnelling maakt de motor veel toeren voor weinig meters. Opschakelen kan het verbruik dan bijna halveren. De vuistregel: schakel op bij 2.000 tot 2.500 toeren. Rijd bijvoorbeeld 50 in de vierde en 80 in de vijfde versnelling.

Boven de 80 wint de wind

Vanaf ongeveer 80 km/u is luchtweerstand de grootste factor. Die weerstand groeit kwadratisch: twee keer zo hard rijden geeft vier keer zoveel weerstand.

Op de snelweg merk je dat meteen. Wie 100 rijdt in plaats van 130, bespaart 15 tot 25 procent brandstof. Van 100 naar 120 kost een gewone benzineauto al ongeveer 20 procent extra.

Wat het je oplevert

Een rekenvoorbeeld: een auto die bij 130 km/u 7 liter per 100 kilometer verbruikt, gebruikt bij 100 km/u ruwweg 1 tot 1,75 liter minder over dezelfde afstand.

Daar staat tijdwinst tegenover. Over 50 kilometer win je met 130 in theorie zo'n 7 minuten. In de praktijk is dat minder, omdat je lang niet overal 130 mag rijden.

En de elektrische auto?

Ook bij een elektrische auto kost snelheid bereik. Het advies is hetzelfde: rustig optrekken, gas loslaten om af te remmen en op de snelweg 100 in plaats van 120.

Dus voortaan overal 70?

Nee. Veiligheid en doorstroming gaan voor. Wie op een 80-weg gelijkmatig in de hoogste versnelling rijdt, zit al dicht bij het optimum.

De grootste winst zit in je rijstijl. Met een constante snelheid, vroeg schakelen en goed opgepompte banden bespaar je tot 10 procent. Cruisecontrol alleen scheelt al zo'n 5,5 procent.