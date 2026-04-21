Fed-kandidaat Warsh benadrukt onafhankelijkheid in hoorzitting

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 17:44
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - Kevin Warsh heeft dinsdag tijdens een hoorzitting beloofd de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank te beschermen. De door Donald Trump voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve benadrukte daarnaast zijn eigen onafhankelijkheid.
De huidige termijn van voorzitter Jerome Powell loopt in mei af en Trump heeft Warsh voorgedragen om de toppositie bij de Fed te gaan vervullen. Een speciale commissie van de Senaat moet de keuze voor Warsh goedkeuren.
Warsh zei dat hij "absoluut niet" als een soort marionet zou fungeren van de Amerikaanse president. "Ik voel me vereerd dat de president mij heeft genomineerd voor deze functie en ik zal een onafhankelijke speler zijn als ik word bevestigd als voorzitter van de Federal Reserve."
Trump zei dinsdag tegen CNBC dat hij teleurgesteld zou zijn als de nieuwe Fed-voorzitter de rente niet snel zou verlagen.
