President Mexico: strengere controle na schietpartij Teotihuacán

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 17:41
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum wil dat er strengere controle komt op wapenbezit en er meer beveiliging komt bij toeristische trekpleisters. Ze sprak na een schietpartij in het tempelcomplex van de piramiden van Teotihuacán ten noordoosten van de hoofdstad Mexico-Stad.
Een 27-jarige man schoot er maandag op toeristen en pleegde zelfmoord. Daarbij werd een Canadese vrouw gedood en raakten dertien toeristen gewond onder wie een 55-jarige Nederlander.
Justitie heeft meegedeeld dat uit het onderzoek blijkt dat de dader het wereldberoemde archeologische museumcomplex meerdere malen heeft bezocht om de schietpartij voor te bereiden. Hij verbleef daarvoor ook in hotelletjes in de buurt.
Sheinbaum zei dat er meer en betere beveiliging moet komen, mede met het oog op het wereldkampioenschap voetbal 2026 dat over minder dan twee maanden in onder meer Mexico-Stad begint.
