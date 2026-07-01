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Fed-voorzitter Warsh: prijsstabiliteit blijft hoogste prioriteit

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 18:42
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SINTRA (ANP/BLOOMBERG) - Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, benadrukte woensdag opnieuw dat de Federal Reserve gaat zorgen voor prijsstabiliteit in de Verenigde Staten. Volgens hem zijn de inflatierisico's in de afgelopen weken afgenomen. Hij sprak op het forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in Sintra, Portugal. De nieuwe voorzitter sprak daar voor het eerst buiten de VS in het openbaar.
"Tegelijkertijd zien we allemaal dat de prijzen nog altijd te hoog zijn", zei Warsh. Hij erkende twee weken geleden tijdens zijn eerste persconferentie in de VS dat de inflatie al geruime tijd ruim boven de doelstelling van 2 procent van de Fed ligt. "Aanhoudend hoge prijzen vormen een last voor het Amerikaanse volk, maar het recente verleden hoeft niet voort te duren", zei Warsh toen.
De Fed-voorzitter zei woensdag ook dat zijn collega's van de Fed tijdens hun volgende beleidsvergadering beslissen of de rente wordt verhoogd.
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