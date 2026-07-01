Heinen waarschuwt: weinig ruimte om oppositie tegemoet te komen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft weinig financiële ruimte om tegemoet te komen aan wensen vanuit de oppositie. Die winstwaarschuwing gaf minister Eelco Heinen (Financiën) voorafgaand aan een gesprek, samen met premier Rob Jetten, met PRO-leider Jesse Klaver. "De marges zijn heel klein", aldus de VVD-bewindsman.

Heinen wees erop dat het begrotingstekort al toen het kabinet in februari aantrad dicht tegen de maximaal toegestane 3 procent aanzat. "Daar is natuurlijk het conflict in het Midden-Oosten overheen gekomen", zei hij. "Dat heeft economische impact. Het lijkt nu weer de goede kant op te gaan, maar ook die situatie is zeer onzeker."

Heinen en Jetten zeiden allebei te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting voor 2027 die het minderheidskabinet op Prinsjesdag presenteert. Daarom voeren zij momenteel gesprekken met meerdere partijen. PRO is de grootste oppositiepartij in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Grote inhoudelijke verschillen

Klaver heeft de laatste weken bij herhaling gezegd dat het kabinet moet kiezen tussen links en rechts, ofwel samenwerken met PRO of met JA21. Ook JA21-leider Joost Eerdmans zei zaterdag op een congres van zijn partij dat hij niets ziet in een breed akkoord waar ook PRO aan meedoet. Beide fractievoorzitters benadrukken de grote inhoudelijke verschillen tussen hun partijen.

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer sprak overigens al in het debat over de regeringsverklaring uit zich niet gebonden te achten aan de financiële afspraken die D66, VVD en CDA aan de formatietafel hebben gemaakt. Wel willen veruit de meeste partijen zich aan de Europese begrotingsregels houden.