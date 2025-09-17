Keniaan Polo nieuwe directeur tennisbond ATP

LONDEN (ANP/Belga) - De voormalige Keniaanse tennisspeler Eno Polo is de nieuwe algemeen directeur van de ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis. De 58-jarige Polo volgt de Italiaan Massimo Calvelli op, die in juni aftrad.

De Keniaan was voor de eeuwwisseling zelf actief als professioneel tennisser, al kwam hij op de ATP-ranglijst nooit hoger dan de 574e plaats. Sinds 2021 zit hij in de raad van bestuur van de ATP als vertegenwoordiger van de spelers. Hij leidt de bond nu met de Italiaanse voorzitter Andrea Gaudenzi.

Calvelli was sinds december 2019 directeur van de ATP. Hij legde zijn functie enkele maanden geleden neer, nadat verschillende spelers een rechtszaak tegen de organisatie hadden aangespannen wegens 'financiële uitbuiting'. Daarnaast klaagden verschillende spelers ook over het overvolle speelschema.