ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Keniaan Polo nieuwe directeur tennisbond ATP

Sport
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 20:32
anp170925184 1
LONDEN (ANP/Belga) - De voormalige Keniaanse tennisspeler Eno Polo is de nieuwe algemeen directeur van de ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis. De 58-jarige Polo volgt de Italiaan Massimo Calvelli op, die in juni aftrad.
De Keniaan was voor de eeuwwisseling zelf actief als professioneel tennisser, al kwam hij op de ATP-ranglijst nooit hoger dan de 574e plaats. Sinds 2021 zit hij in de raad van bestuur van de ATP als vertegenwoordiger van de spelers. Hij leidt de bond nu met de Italiaanse voorzitter Andrea Gaudenzi.
Calvelli was sinds december 2019 directeur van de ATP. Hij legde zijn functie enkele maanden geleden neer, nadat verschillende spelers een rechtszaak tegen de organisatie hadden aangespannen wegens 'financiële uitbuiting'. Daarnaast klaagden verschillende spelers ook over het overvolle speelschema.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-533668509

Europa geeft Trump weer zijn zin. Nu over Russische olie

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

Loading