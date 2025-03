FedEx onderuit op Wall Street na sombere vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - FedEx behoorde vrijdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De pakketvervoerder verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar. Door de economische onzekerheid is er volgens het bedrijf minder vraag van consumenten en ondernemingen voor het versturen van pakketten. FedEx wordt gezien als een economische graadmeter, aangezien het bedrijf een breed segment van de wereldeconomie bedient. Het aandeel werd 11 procent lager gezet. Concurrent UPS verloor 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 41.551 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 5611 punten en techbeurs Nasdaq zakte 1 procent tot 17.520 punten. Donderdag sloten de beursgraadmeters licht lager na een opleving op woensdag.