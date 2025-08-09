Waarom je moet ophouden je ouders de schuld te geven van je problemen

Het lijkt wel een trend onder millennials om je ouders de schuld te geven van alles wat er mis is in je leven: vader was 'emotioneel afwezig', moeder stimuleerde hen niet genoeg. En daarom hebben ze nu trauma's en een mislukte carrière. Gelukkig is er nu ook een psychotherapeut die dat onzin vindt.

Therapeut Ilene Cohen stelt bij Psychology Today dat je niet aan de gang kunt blijven met het beschuldigen van je ouders. Zij deden ook maar gewoon hun best en zijn bovendien een product van hun eigen opvoeding. Ook je ouders zijn jong geweest en liepen toen tegen problemen aan. "Als je op deze manier naar jouw ouders kijkt, dan kun je wellicht het grotere plaatje zien. En zien dat zij ook maar gewoon mens zijn.”

Angst

Ze vertelt verder: "De meeste reacties van jouw ouders zijn vaak onbewust manieren om hun eigen angst te verlichten. En dus geen kwaadaardige pogingen om jouw jeugd en volwassenheid te verpesten.”

Cohen adviseert om de schuld niet bij je ouders te leggen, maar te kijken naar familiepatronen. "Met deze kennis leer je welke patronen er in jouw familie voorkomen. En welke veranderingen nodig zijn om deze te doorbreken. Zodat jouw kinderen over twintig jaar niet tegen dezelfde problemen aanlopen. En jou dezelfde dingen verwijten.”