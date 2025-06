FedEx zakt op terughoudend Wall Street na kwartaalupdate

NEW YORK (ANP) - FedEx behoorde woensdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote internationale pakketvervoerder boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal stelden echter teleur. Ook gaf het bedrijf geen winstverwachting af voor het hele jaar vanwege de onzekerheid over de wereldwijde economische omstandigheden. Het aandeel werd daarop ruim 5 procent lager gezet. Concurrent UPS daalde bijna 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten op dinsdag die volgden op de wapenstilstand tussen Israël en Iran. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 43.033 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent naar 6102 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 20.013 punten.

Dinsdag stegen de beursgraadmeters ruim 1 procent. De S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, is daarmee minder dan 1 procent verwijderd van de hoogste stand ooit die in februari dit jaar werd bereikt.

Beleggers hopen dat het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran, dat door president Donald Trump werd aangekondigd, standhoudt na het onrustige verloop van de invoering van het bestand. Trump verklaarde op de NAVO-top in Den Haag dat het nucleaire programma van Iran zwaar beschadigd is door het Amerikaanse bombardement en tientallen jaren achteruit is gezet.

Als Iran weer begint met het nucleaire programma door uranium te verrijken, kan er volgens Trump een nieuwe Amerikaanse aanval komen. De president haalde ook uit naar media als CNN en The New York Times die berichten dat Iraanse nucleaire installaties niet volledig zijn verwoest door Amerikaanse luchtaanvallen afgelopen weekend.

De olieprijzen veerden wat op, na de flinke daling die volgde op het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 64,90 dollar en Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 67,69 dollar.

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, hervat woensdag zijn verklaring voor het Amerikaanse Congres over het rentebeleid. Powell benadrukte dinsdag al dat de centrale bank geen haast heeft om de rentetarieven te verlagen. De Fed wil eerst meer duidelijkheid over de economische impact van het handelsbeleid van Trump.