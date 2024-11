Financial Times: Duitse terminals moeten Russisch gas weigeren

BERLIJN (ANP) - Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft het staatsbedrijf Deutsche Energy Terminal (DET) opgedragen leveringen van Russisch gas te weigeren. Ook andere Duitse gasterminals is gevraagd geen Russische ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) meer aan te nemen. Dit meldt zakenkrant Financial Times.

DET had het ministerie laten weten dat bij de terminal in Brunsbüttel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein zondag een Russische lading lng was aangekomen. Vorige week opperde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het idee om Russisch gas te vervangen door meer import uit de Verenigde Staten.

Duitsland was Europa's grootste importeur van Russisch gas voordat Vladimir Poetin in 2022 Oekraïne binnenviel. Toen Poetin de gastoevoer via pijpleidingen naar Duitsland en andere Europese landen afsneed, liet bondskanselier Olaf Scholz verschillende lng-terminals bouwen om gas per schip te kunnen blijven ontvangen. Hoewel de VS en het Verenigd Koninkrijk de invoer van Russisch gas hebben verboden, blijft de EU de brandstof importeren.