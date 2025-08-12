Je schaamt je misschien voor je gele tanden . Alsof je niet genoegd poetst. Alsof je teveel koffie en alcohol drinkt. Of nog erger: rookt.

Maar gele tanden liggen bijna altijd niet aan jou We koppelen “witte” tanden aan gezondheid en hygiene, maar at is allebei onzon.

Veel mensen hebben van nature geliger tandkleur zonder dat ze iets fout doen. De basiskleur komt van het dentine (geel) onder het glazuur. Is je glazuur dunner (genetisch of door slijtage), dan schijnt dat geel sterker door. Met de jaren wordt glazuur ook dunner – verkleuring is dus vaak biologie, geen gebrek aan poetsen.

Verkleuring is vaak biologie, geen gebrek aan poetsen.

Wat bepaalt je tandkleur?

Genetica en leeftijd: dunnere glazuurlaag, dichter dentine → warmer/geelachtig aspect.

Medicatie en medische factoren: bepaalde antibiotica (tetracyclines in de kindertijd), fluoride-excessen en trauma kunnen intrinsieke verkleuring geven die je niet wegpoetst.

Leefstijl: koffie, thee, rood fruit, wijn en tabak kleuren het tandoppervlak (extrinsiek); die aanslag is meestal wél te verwijderen.

Tandkleur wordt vooral door het onderliggende dentine bepaald; dunner glazuur laat die gele toon eerder zien.” Dat principe benadrukken tandheelkundige bronnen al jaren en verklaart waarom bleken vaak minder effect heeft bij intrinsieke verkleuring.

Abrasieve whitening tandpasta’s en DIY‑bleekmiddelen kunnen glazuur en tandhals beschadigen

Wat helpt wel zonder dat je je gebit beschadigd?

Professionele reiniging: verwijdert extrinsieke aanslag veilig.

Voorzichtig bleken: laat je adviseren; waterstofperoxide‑bleken werkt op oppervlakkige/hetorogene verkleuring, maar niet op tetracycline‑strepen of grijze trauma‑discoloraties.

Micro‑aanpassingen: composiet, fineer of minimaal invasieve facings kunnen kleur en vorm corrigeren bij hardnekkige intrinsieke verkleuring.

Dagelijkse gewoonten: ragers en zachte borstel, niet direct na zuur eten/drinken poetsen, en beperk sterk kleurende dranken of drink door een rietje.

Wanneer oppassen