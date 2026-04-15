Financieel topman ASML: exportcontroles bij grootste zorgpunten

VELDHOVEN (ANP) - Mogelijke nieuwe exportcontroles behoren tot de grootste punten van zorg van ASML, zei financieel topman Roger Dassen in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij verwees naar een nieuw wetsvoorstel dat congresleden in de Verenigde Staten onlangs hebben ingediend over beperkingen voor de export van technologie naar China.

"Exportcontroles zijn natuurlijk interessant. Dit is iets waar we op moeten letten, om te zien hoe ze zich manifesteren", antwoordde Dassen op de vraag wat de grootste zorgpunten voor het bedrijf zijn.

Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers pleiten ervoor dat Washington er bij bondgenoten zoals Nederland en Japan op aandringt exportbeperkingen voor hun eigen chipmachinemakers aan te scherpen, waaronder ASML.

"Ik ga er niet over speculeren of het voorstel wordt aangenomen. Maar we hebben rekening gehouden met dat scenario en welke impact het kan hebben", zei Dassen. Hij voegde eraan toe dat het wegvallen van verkopen in China kan worden opgevangen door eventuele extra bestellingen van klanten elders.