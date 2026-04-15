Financieel topman ASML: exportcontroles bij grootste zorgpunten

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:31
VELDHOVEN (ANP) - Mogelijke nieuwe exportcontroles behoren tot de grootste punten van zorg van ASML, zei financieel topman Roger Dassen in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij verwees naar een nieuw wetsvoorstel dat congresleden in de Verenigde Staten onlangs hebben ingediend over beperkingen voor de export van technologie naar China.
"Exportcontroles zijn natuurlijk interessant. Dit is iets waar we op moeten letten, om te zien hoe ze zich manifesteren", antwoordde Dassen op de vraag wat de grootste zorgpunten voor het bedrijf zijn.
Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers pleiten ervoor dat Washington er bij bondgenoten zoals Nederland en Japan op aandringt exportbeperkingen voor hun eigen chipmachinemakers aan te scherpen, waaronder ASML.
"Ik ga er niet over speculeren of het voorstel wordt aangenomen. Maar we hebben rekening gehouden met dat scenario en welke impact het kan hebben", zei Dassen. Hij voegde eraan toe dat het wegvallen van verkopen in China kan worden opgevangen door eventuele extra bestellingen van klanten elders.
POPULAIR NIEUWS

hq720

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

ANP-539032592

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

generated-image (6)

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

anp140426082 1

IMF ziet het voor de economie van de westerse landen somber in.

