Vorig jaar meer meldingen van discriminatie, veelal om Wilders

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar waren er opnieuw meer meldingen van discriminatie. De toename van het aantal meldingen bij twee organisaties kwam door een bericht dat PVV-leider Geert Wilders plaatste op X, staat in een onderzoek dat minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) woensdag in ontvangst neemt.

Van de ruim 25.000 meldingen die regionale organisaties tegen discriminatie binnenkregen, gingen er meer dan 14.000 over Wilders' bericht uit augustus. Daarin deelde hij een afbeelding met twee halve gezichten, waarvan een jonge blonde vrouw met 'PVV' was ondertiteld en een oudere vrouw met hoofddoek met 'PvdA'. Een jaar eerder hadden de regionale organisaties in totaal bijna 15.000 meldingen van discriminatie gekregen. Van de circa 2800 meldingen die Meld.Online Discriminatie binnenkreeg, ging twee derde ook over Wilders' bericht.

De politie registreerde bijna 11.000 incidenten, ongeveer 1100 meer dan een jaar eerder. Het aantal discriminatiemeldingen bleef bij de Nationale Ombudsman min of meer stabiel op ongeveer 300 meldingen. Daar staat tegenover dat de Kinderombudsman er 49 binnenkreeg, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2024.

Afkomst

Vaak gaan de meldingen over discriminatie op basis van herkomst. Een politieregistratie omschrijft bijvoorbeeld een jongen die met zijn moeder in een opvang voor Oekraïense vluchtelingen woont, en onderweg naar school van zijn fiets werd geduwd en geschopt. De politie legde 867 antisemitische incidenten vast, zoals een bekladding van een Joodse begraafplaats.

Een andere melder schrijft dat ze werd afgewezen omdat ze "geen 'native Dutch speaker'" is. "Terwijl ik hier ben geboren, getogen en Nederlands mijn moedertaal is." In een andere melding zei iemand dat ze werd gevraagd haar hoofddoek af te doen voordat ze een benzinestation in mocht.

Het College voor de Rechten van de Mens zag het aantal verzoeken om een oordeel over mogelijke discriminatie met enkele honderden stijgen naar 853. Meldingen gingen hier relatief vaak over een handicap of chronische ziekte. Een voorbeeld van zulke discriminatie dat bij een andere organisatie werd gemeld, luidt: "De melder wilde eten bestellen en afhalen bij een eethuis, maar dat mocht niet, omdat de hulphond van melder niet mee naar binnen mocht."