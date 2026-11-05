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Financiën: van belang dat KLM financiële positie versterkt

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - "Het is van belang dat KLM de financiële positie versterkt", reageert het ministerie van Financiën, grootaandeelhouder van KLM, via een woordvoerder op het nieuws dat KLM 5000 banen schrapt en een deel van de werkzaamheden verplaatst naar Air France-KLM. "We zullen ons als aandeelhouder hier verder over laten informeren."
Het ministerie gaat inhoudelijk niet in op de aangekondigde besparingen bij de luchtvaartmaatschappij. Deze vindt KLM nodig omdat de winst van KLM achterbleef binnen het concern Air France-KLM. Met deze maatregelen moet het resultaat met 1 miljard euro worden verbeterd.
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