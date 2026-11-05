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FNV: ongezonde concurrentie op Schiphol dreigt door ingreep KLM

Economie
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - Vakbond FNV is bezorgd over de aangekondigde kostenbesparingen bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil het aantal arbeidsplaatsen verder laten dalen, onder meer door een deel van de grondafhandeling uit te besteden aan een ander bedrijf. "KLM dreigt daarmee de ongezonde concurrentie op Schiphol weer op te voeren. Jarenlang hebben we gestreden om die concurrentie tussen grondafhandelaren terug te dringen", zegt Egon Groen, bestuurder FNV KLM-Grondpersoneel.
Volgens hem maakt dit besluit het moeilijker om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook vreest de vakbond voor gevolgen voor de stiptheid van vluchten en de vliegveiligheid. "Dat vinden wij een zeer slechte ontwikkeling."
Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM bleef de winst van de Nederlandse maatschappij de afgelopen jaren achter. KLM wil zo'n 5000 banen schrappen, maar denkt dat gedwongen ontslagen niet nodig zijn.
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