ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FIOD pakt twee mannen op voor mogelijke fraude bij woningverhuur

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 19:02
anp141025159 1
DEN HAAG (ANP) - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag twee mannen opgepakt omdat ze worden verdacht van belastingfraude bij het verhuren van woningen. De mannen van 65 en 37 jaar zijn aangehouden in Groningen en het Noord-Hollandse Blaricum.
De FIOD doorzocht hun huizen en een bedrijfspand in Duivendrecht. Daarbij zijn mobiele telefoons, laptops en fysieke en digitale administratie in beslag genomen.
De opsporingsdienst startte een onderzoek na een signaal van de Belastingdienst over mogelijke fraude met omzetbelasting bij shortstay-verhuur van woningen. Daarbij woont een huurder voor korte tijd in een gemeubileerd huis. De twee mannen worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een of meer bedrijven. Die bedrijven hebben zich volgens de FIOD mogelijk niet gehouden aan de voorwaarden van shortstay-verhuur en zouden daarom onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan.
Een woordvoerster van de FIOD wil niets zeggen over hoeveel geld met de vermeende fraude gemoeid is. "Dat is een onderwerp van het onderzoek."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

ANP-532488948

Waarom je beter niet te veel vleesvervangers kunt eten

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

shutterstock_2571245491

Aldi is de goedkoopste supermarkt

Loading