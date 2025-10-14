FIOD pakt twee mannen op voor mogelijke fraude bij woningverhuur

DEN HAAG (ANP) - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag twee mannen opgepakt omdat ze worden verdacht van belastingfraude bij het verhuren van woningen. De mannen van 65 en 37 jaar zijn aangehouden in Groningen en het Noord-Hollandse Blaricum.

De FIOD doorzocht hun huizen en een bedrijfspand in Duivendrecht. Daarbij zijn mobiele telefoons, laptops en fysieke en digitale administratie in beslag genomen.

De opsporingsdienst startte een onderzoek na een signaal van de Belastingdienst over mogelijke fraude met omzetbelasting bij shortstay-verhuur van woningen. Daarbij woont een huurder voor korte tijd in een gemeubileerd huis. De twee mannen worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een of meer bedrijven. Die bedrijven hebben zich volgens de FIOD mogelijk niet gehouden aan de voorwaarden van shortstay-verhuur en zouden daarom onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan.

Een woordvoerster van de FIOD wil niets zeggen over hoeveel geld met de vermeende fraude gemoeid is. "Dat is een onderwerp van het onderzoek."