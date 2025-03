Fiscalist Butselaar moet 15,5 miljoen compensatie betalen aan VS

WHITE PLAINS (ANP/BLOOMBERG) - Frank Butselaar, de voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, moet 15,5 miljoen dollar compensatie betalen aan de Amerikaanse belastingdienst. Dat heeft een federale rechter in White Plains nabij New York donderdag geoordeeld. Butselaar bekende in november al schuld aan het helpen ontduiken van belasting in de Verenigde Staten.

Als onderdeel van de schuldbekentenis stemde de fiscalist in met het betalen van compensatie voor belasting die Thijs Verwest, beter bekend als Tiësto, verschuldigd zou zijn aan de Amerikaanse belastingdienst. Dat bedrag is nu door de rechter vastgesteld.

De schuldbekentenis gold voor één aanklacht, waarna zes andere aanklachten op verzoek van de openbaar aanklagers kwamen te vervallen. Die aanklacht betrof werk dat Butselaar had gedaan voor Nick van de Wall, bekend als de Nederlandse dj Afrojack, en ging over de betrokkenheid bij een frauduleuze belastingaangifte.

De fiscalist werd in die zaak in februari al veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf. Daarvan had hij op dat moment al ongeveer twintig maanden in voorarrest gezeten.