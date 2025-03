BMW verwacht 'tegenwind' door importheffingen VS

MÜNCHEN (ANP) - BMW verwacht dit jaar hinder van importheffingen die de Verenigde Staten invoeren. Ook vreest de Duitse autofabrikant dat de moeilijke situatie op de Chinese markt de resultaten in 2025 drukt, meldt het bedrijf bij zijn jaarcijfers.

BMW verwacht "tegenwind" van handelstarieven, onder andere door de hogere aluminium- en staalheffingen die afgelopen woensdag in de VS ingingen. In China kampen Europese autofabrikanten met felle concurrentie van Chinese fabrikanten van elektrische auto's en een laag consumentenvertrouwen.

Tegelijkertijd verwacht BMW dat minder hevige inflatie en lagere rentes voordelig uitpakken in 2025. Die kunnen de vraag naar de luxeauto's van het Beierse concern vergroten. Later dit jaar begint BMW met de productie van een nieuwe lijn elektrische auto's.

Vorig jaar daalde de winst met 37 procent tot net geen 7,7 miljard euro. Naast problemen op de Chinese markt kwam dat door een grote terugroepactie om defecte remsystemen van toeleverancier Continental.