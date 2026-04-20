Fiscus en Dienst Toeslagen: geld per 1 mei naar rekening Rabobank

DEN HAAG (ANP) - Consumenten en bedrijven moeten geld dat ze betalen aan de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen vanaf 1 mei overmaken naar een ander rekeningnummer. Ook mensen die belasting of te veel ontvangen toeslagen terugkrijgen van deze diensten, krijgen dat vanaf volgende maand via een rekeningnummer van Rabobank. Hiervoor waarschuwen de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen.

Eerder werd al bekend dat de diensten overstappen van ING naar Rabobank. Burgers en ondernemers kunnen het nieuwe rekeningnummer in de betaalinformatie van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen vinden. Zij kunnen op dezelfde manieren blijven betalen als nu, maar bij periodieke overboekingen moeten ze wel het rekeningnummer aanpassen, aldus de diensten. Bij transacties via iDEAL | Wero of via automatische incasso hoeven ze niets te veranderen.