“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

Hamas zou in de Gazastrook kwetsbare vrouwen chanteren en seks eisen in ruil voor voedsel, geld of hulp, blijkt uit nieuwe getuigenissen die via internationale media naar buiten zijn gekomen. Het gaat vooral om weduwen en gescheiden vrouwen die, in de context van de humanitaire crisis in Gaza , nauwelijks nog toegang hebben tot basisvoorzieningen en daardoor extreem afhankelijk zijn van hulp. De bronnen zijn Arabisch en het linkse joodse kanaal Ynetnews (Ynet/Ynetnews zijn de online platforms van Yedioth Ahronoth , traditioneel gezien als een centristische krant in Israël, met name conservatief op veiligheidskwesties maar opener op burgerrechten en sociale thema’s)

Volgens een recent artikel, gebaseerd op zelden naar buiten komende video- en ooggetuigenverslagen uit Gaza , beschrijven bewoners hoe mannen die gelinkt zouden zijn aan Hamas of aan door Hamas gecontroleerde liefdadigheidsinstellingen seks afdwingen in ruil voor voedselpakketten, bonnen of contant geld. Een man vertelt hoe een oorlogsweduwe in een tent door meerdere leden van de Al-Qassam Brigades werd misbruikt en hoe hem vervolgens werd opgedragen te zwijgen. Een gescheiden moeder van vier kinderen zegt dat een religieuze leider die hulp uitdeelt haar seksueel begon te intimideren en dat de impliciete boodschap was dat hulp alleen doorging als zij op zijn avances inging.

Bekend is dat Hamas Joodse gijzelaars bij herhaling heeft verkracht.

Journalisten van het Arabische platform Jusoor News verklaren onder schuilnaam dat misbruik en seksuele chantage “zeer wijdverspreid” zouden zijn en dat vooral weduwen en gescheiden vrouwen het doelwit zijn, omdat zij geen inkomen en geen mannelijke beschermers hebben. Mensenrechten- en vrouwenorganisaties waarschuwen al langer dat vrouwen en meisjes in Gaza extra kwetsbaar zijn voor geweld en uitbuiting; het VN-Bevolkingsfonds UNFPA rapporteerde onlangs een scherpe toename van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, gedreven door armoede en onveiligheid. Hamas heeft zich publiekelijk niet uitgebreid verantwoord voor deze specifieke beschuldigingen; onafhankelijke verificatie blijft moeilijk doordat het gebied grotendeels is afgesloten en kritiek riskant is voor betrokkenen.