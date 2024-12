Flinke plussen op Wall Street na moeilijke week door rentezorgen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke winsten gesloten, na de stevige koersverliezen eerder deze week door zorgen over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve gaf deze week namelijk aan minder renteverlagingen te zien voor volgend jaar dan eerder gedacht.

De Dow-Jonesindex klom 1,2 procent tot 42.840,26 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent vooruit tot 5930,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 19.572,60 punten. Op woensdag kregen de beurzen op Wall Street juist nog rake klappen door de zorgen over het rentebeleid van de Fed. De centrale bank verlaagde toen opnieuw de rente, maar zei wel dat voor volgend jaar nu wordt gerekend op twee verlagingen, terwijl eerder werd uitgegaan van vier verlagingen.

Bij de bedrijven kon Nike op aandacht van beleggers rekenen. De sportkledingfabrikant zag de verkopen in het afgelopen kwartaal dalen vergeleken met een jaar eerder door toenemende concurrentie. Doordat meer kleding en schoenen met korting werden verkocht, daalde ook de winst aanzienlijk. Het aandeel Nike ging licht omlaag.