Gemeente Maagdenburg bevestigt dode en tientallen gewonden

MAAGDENBURG (ANP/AFP) - De gemeente Maagdenburg bevestigt dat zeker een persoon om het leven is gekomen nadat een automobilist was ingereden op bezoekers op de kerstmarkt in de stad. Het aantal gewonden ligt volgens de gemeente op 68.

Er gaan momenteel verschillende cijfers rond. Volgens de Duitse krant Bild ligt het dodental op minstens elf, maar dat is nog niet bevestigd. De regionale omroep MDR berichtte als eerste dat er een persoon was overleden.

Volgens MDR zijn er ook bijna zeventig gewonden, onder wie vijftien met zware verwondingen. De lokale hulpdiensten hadden het eerder op de avond over zestig tot tachtig gewonden.