MAAGDENBURG (ANP/RTR) - De man die vrijdagavond inreed op bezoekers van de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg handelde alleen en er is geen dreiging meer, zegt deelstaatpremier Reiner Haseloff. Hij meldt ook dat er een verdachte is opgepakt, een arts uit Saudi-Arabië. Door de vermoedelijke aanslag zijn zeker twee doden gevallen.