Flinke plussen op Wall Street, Nvidia hoger in aanloop cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke winsten de handel uitgegaan, geholpen door een sterke daling van de olieprijzen. AI-chipconcern Nvidia stond bij de stijgers op Wall Street in aanloop naar de kwartaalcijfers die na het slot worden gepubliceerd.

Nvidia eindigde met een plus van 1,3 procent. De belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie is door het optimisme onder beleggers over AI naar een marktwaarde gestegen van meer dan 5 biljoen dollar, waarmee Nvidia het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. De cijfers van Nvidia worden gezien als een soort barometer voor de chipindustrie en de AI-opmars.

De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 50.009,35 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 7432,97 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 26.270,36 punten. Op dinsdag leden de Amerikaanse beurzen nog verliezen.

Een vat Amerikaanse olie werd 5,5 procent goedkoper op 98,44 dollar en Brentolie kostte 5,7 procent minder op 104,97 dollar per vat. President Donald Trump heeft gezegd dat de Verenigde Staten in de "laatste fases" van de vredesgesprekken met Iran zijn. Ook waren er berichten over de doorvaart van olietankers door de Straat van Hormuz.

Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 3,7 procent in. De luchtvaart profiteert juist van lagere olieprijzen. Delta Air Lines en United Airlines waren daardoor uitblinkers met koerswinsten tot 10 procent. Southwest Airlines en American Airlines klommen tot 7,4 procent. De cruisemaatschappijen Norwegian Cruise Line en Carnival werden tot 9 procent hoger gezet.

Verder kwam speelgoedfabrikant Hasbro, producent van onder meer Monopoly, Peppa Pig en het populaire kaartspel Magic: The Gathering, met definitieve kwartaalcijfers, waarbij de verwachtingen voor dit jaar werden herhaald. Dat viel niet goed, want het aandeel zakte bijna 9 procent. Ook waren er resultaten van doe-het-zelfketen Lowe's (plus 1,2 procent) en winkelbedrijf Target (min 4 procent).