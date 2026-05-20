Op dit moment geen plek voor 30 asielzoekers in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Op dit moment is er in de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel voor ongeveer dertig asielzoekers geen opvangplek beschikbaar, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is onduidelijk of er voor hen in de nacht van woensdag op donderdag opvang geregeld kan worden.

Eerder woensdag werd bekendgemaakt dat niet iedere nieuwe asielzoeker die zich meldt in Ter Apel ook opvang krijgt. Het is binnen te druk en daarom krijgen de meest kwetsbare asielzoekers voorrang. Dit "om het veilig en leefbaar te houden" daar, maakte het COA bekend.

Het COA zegt dat er woensdagavond nog heel hard wordt gewerkt om opvang van de dertig toch te realiseren. Tot nu toe hebben geen gemeenten zich gemeld met een oplossing.

Als meest kwetsbaren worden onder meer mensen gerekend die alleenstaand en minderjarig zijn of mensen met "medische indicaties". Alleenstaande mannen vallen niet in die categorie, liet asielminister Bart van den Brink eerder woensdag weten.