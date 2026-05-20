Omzet AI-chipconcern Nvidia naar nieuw record van 81,6 miljard

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 22:37
SANTA CLARA (ANP) - Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI), heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw recordresultaten behaald door de grote vraag naar zijn chips voor AI-datacenters. Volgens het bedrijf werd een omzet in de boeken gezet van 81,6 miljard dollar. Dat is een stijging van 85 procent vergeleken met een jaar eerder.
Ten opzichte van het voorgaande kwartaal ging het om een toename van 20 procent. De nettowinst van het in het Californische Santa Clara gevestigde Nvidia steeg tot 58,3 miljard dollar. Dat was 18,8 miljard dollar een jaar eerder en bijna 43 miljard dollar in de voorgaande periode.
Nvidia zei voor het lopende kwartaal een omzet te verwachten van ongeveer 91 miljard dollar. Op de beurs is de marktwaarde van Nvidia gestegen tot meer dan 5 biljoen dollar, aangejaagd door het optimisme rond de enorme investeringen van grote techbedrijven in AI. Daarmee is Nvidia het meest waardevolle bedrijf ter wereld.
