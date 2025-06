Flinke verliezen op Wall Street na aanvallen Israël en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke verliezen gesloten. De aanvallen die Israël en Iran sinds donderdag- op vrijdagnacht op elkaar hebben uitgevoerd, wakkerden de zorgen van beleggers aan over een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

Israël stelde vrijdag dat zijn aanvallen waren gericht op militaire en nucleaire faciliteiten. In een verklaring zei de Israëlische president Isaac Herzog dat ze waren bedoeld om een "directe en existentiële dreiging" weg te nemen. Iran heeft daarop een reeks raketaanvallen op Israël uitgevoerd. De Iraanse Revolutionaire Garde zei dat de raketten gericht waren op militaire doelen en luchtmachtbases.

De Dow-Jonesindex sloot 1,8 procent lager naar 42.197,79 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1,1 procent lager tot 5976,97 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 1,3 procent op 19.406,83 punten.