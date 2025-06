Veertig mensen in Israëlische ziekenhuizen na aanval Iran

JERUZALEM (ANP) - In Israëlische ziekenhuizen zijn veertig mensen opgenomen na de Iraanse raketaanval, meldt de BBC. Twee gewonden bevinden zich in kritieke toestand.

Een ziekenhuis in Tel Aviv zegt volgens de BBC achttien patiënten te hebben. Een ziekenhuis in het nabijgelegen Ramat Gan behandelt vijftien gewonden en in het iets verder naar het oosten gelegen Petach Tikva behandelt een ziekenhuis zeven mensen.

De ambulancedienst meldde volgens The Times of Israel in de loop van de avond dat zeker 35 mensen gewond waren geraakt.