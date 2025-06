Flinke winsten op Wall Street na beter dan verwacht banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten gesloten. Eerder op de dag kwam de Amerikaanse overheid met het belangrijke banenrapport, waaruit naar voren kwam dat het aantal banen in de Verenigde Staten vorige maand harder was gegroeid dan verwacht. Daardoor zijn de zorgen van beleggers over een dreigende economische vertraging afgenomen.

Er kwamen in mei 139.000 banen bij, staat in het rapport. Het cijfer over april werd neerwaarts bijgesteld naar 147.000. Eerder deze week meldde loonstrookverwerker ADP nog dat de banengroei in de Amerikaanse private sector in mei op het laagste niveau in meer dan twee jaar is uitgekomen.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 42.762,87 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1 procent hoger tot 6,000,36 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 19.529,95 punten. Daarmee hebben de drie graadmeters in New York de handelsweek hoger afgesloten.