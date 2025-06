Ten onrechte uitgezette Salvadoraan terug in de Verenigde Staten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Salvadoraan die in maart ten onrechte uit de Verenigde Staten werd gezet, is weer terug. De deportatie van Kilmar Abrego Garcia vond plaats ondanks dat een immigratierechter hem in 2019 bescherming tegen deportatie naar zijn thuisland had toegekend.

De autoriteiten gaven enkele weken na de deportatie toe dat de man ten onrechte uit de Verenigde Staten was gezet, maar weigerden hem terug te halen. Meerdere rechters oordeelden dat de autoriteiten Abrego Garcia moesten terughalen. De man woonde legaal in de VS en had een werkvergunning.