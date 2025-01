Flitsbezorgers Getir en Flink voor bijna half miljoen euro beboet

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft voor bijna een half miljoen euro aan boetes verstuurd aan flitsbezorgers Getir en Flink. Eerder constateerde de inspectie in anderhalve maand meer dan 180 overtredingen bij de bedrijven en een platform dat zij gebruikten. In vrijwel alle gevallen was er sprake van illegale arbeid.

De overtredingen zijn al van even geleden. De inspectie constateerde de overtredingen in de periode van eind maart tot half mei 2023. Vervolgens is uitgebreid onderzoek gedaan. De inspectie bracht het grote aantal overtredingen afgelopen zomer al naar buiten. Maar toen was de hoogte van de boetes nog niet bekend.

Bij controles in verschillende steden in het land trof de inspectie destijds personen aan die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Volgens de inspectie hadden de flitsbezorgbedrijven geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd. In de maanden daarna dook de toezichthouder in de administratie van de ondernemingen om te zien of dit vaker voorkwam. Dit bleek het geval. Ook kwam aan het licht dat de bedrijven soms ingewikkelde constructies hadden opgetuigd om bezorgers illegaal te laten werken.

Om welke bedrijven het precies gaat, wil de inspectie niet zeggen. Maar Getir en Flink waren de laatste jaren de enige nog actieve flitsbezorgers voor boodschappen in Nederland. Getir heeft vorig jaar eveneens aangekondigd uit Nederland te vertrekken. De ondernemingen kunnen nog bezwaar maken tegen de boetes.