Oegandese verpleegkundige sterft aan ebola

In Oeganda is een verpleegkundige overleden door het ebolavirus, maakte het ministerie van Gezondheid bekend. Het is het eerste geval van het dodelijke virus in meer dan twee jaar.

Het slachtoffer is een 32-jarige man die in een ziekenhuis werkte. Volgens Oeganda zijn daar op dit moment geen andere medewerkers of patiënten die de symptomen van ebola vertonen. De autoriteiten hebben inmiddels 44 contacten van de verpleegkundige in kaart gebracht en die worden nu gevaccineerd om verdere verspreiding te voorkomen.

De laatste ebola-uitbraak in Oeganda was in 2022. In de vier maanden dat het virus daar rondwaarde stierven 55 mensen.

Ebola is besmettelijk en verspreidt zich via lichaamsvloeistoffen. Patiënten ontwikkelen koorts, moeten braken en krijgen diarree voordat hun organen het begeven.