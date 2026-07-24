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FME vindt nieuwe heffing VS schadelijk en niet te rechtvaardigen

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 8:38
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ZOETERMEER (ANP) - FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in Nederland, verzet zich tegen de nieuwe Amerikaanse importheffing van 10 procent voor Europa, "ook al gaat het nog steeds om 10 procent". Volgens de belangenbehartiger van bedrijven is de heffing die de Amerikaanse regering afgelopen nacht aankondigde schadelijk en niet te rechtvaardigen.
"De Amerikaanse onderzoeken richten zich op dwangarbeid, maar de Europese Unie kent juist strenge regels op het gebied van arbeidsrechten. Het opleggen van importheffingen aan Europese producten is niet alleen schadelijk voor Europese en Amerikaanse bedrijven, maar dus ook onmogelijk te rechtvaardigen", aldus FME.
De organisatie roept de Europese Commissie op zich hier krachtig tegen te verzetten. Ook zou Brussel samen met de Verenigde Staten moeten werken aan een oplossing die de onderliggende problemen aanpakt, "zonder onnodige schade toe te brengen aan trans-Atlantische handels- en investeringsrelaties".
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