Waterpolosters winnen ook in Sydney na strafworpen van Hongarije

SYDNEY (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben in de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht bij de finaleronde van de World Cup in Sydney Hongarije verslagen. Na de reguliere vier periodes was de stand 11-11, maar het team van bondscoach Evangelos Doudesis nam de strafworpen beter. De eindstand in Sydney was 16-15.

De periodestanden waren 3-3 5-2 2-2 1-4. Het duel was een herhaling van de EK-finale van februari in het Portugese Funchal. Nederland, de nummer 2 van de wereldranglijst, veroverde ook de Europese titel na een gewonnen strafworpenserie.

Oranje speelt zaterdag om de plaatsen vijf en zes tegen Italië. Nederland was veroordeeld tot de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht na een 11-6-nederlaag in de kwartfinales tegen Rusland op woensdag.