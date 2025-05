FNV dreigt met acties onder grondpersoneel KLM

UTRECHT (ANP) - FNV dreigt met acties onder het grondpersoneel van KLM, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao in een impasse zijn geraakt. De vakbond geeft de luchtvaartmaatschappij nu tot 13 juni 12.00 uur de tijd om met een goed cao-voorstel te komen en acties te voorkomen.

Onder grondpersoneel vallen bijvoorbeeld medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan. Die medewerkers zijn het zat, zegt FNV-bestuurder John van Dorland. "Zonder hen vliegt er niets, maar KLM blijft doof voor hun terechte eisen. Het is nu tijd om een duidelijk signaal af te geven."

FNV eist onder meer dat de salarissen van het grondpersoneel omhooggaan, terwijl KLM de lonen juist wil bevriezen. Verder wil de bond toezeggingen van KLM rond de zwaarwerkregeling, een regeling waardoor werknemers met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen.