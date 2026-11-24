UTRECHT (ANP) - Opnieuw vallen veel bussen uit door een staking in het streekvervoer. Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag hebben bijna 3600 medewerkers dinsdag het werk neergelegd en rijden ruim vier op de vijf bussen niet. "Een hoge deelname", zegt hij over het aantal stakers.

Daarmee zijn de aantallen volgens hem gelijk aan die van maandag, toen werknemers in het streekvervoer ook al staakten vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. CNV-onderhandelaar Niels Rook verwachtte al op dinsdag hetzelfde beeld te zien. "Er wordt onverminderd doorgestaakt", zegt hij dinsdag.

De cao waarover wordt gestaakt, geldt voor ongeveer 13.000 mensen in het stads- en streekvervoer. De FNV-bestuurder stelt dat per dag zo'n 7000 medewerkers werken.

Nieuwe acties

Volgende week donderdag en vrijdag wordt opnieuw actie gevoerd. Van der Gaag en Rook verwachten dat het aantal stakers dan minstens net zo hoog zal zijn als nu.

Vorige maand werd ook al een dag gestaakt in het streekvervoer, waardoor minder bussen en regionale treinen reden.