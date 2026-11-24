DEN HAAG (ANP) - Tijdens de jaarwisseling wordt evenveel vuurwerk afgestoken als in voorgaande jaren, met minstens evenveel letselgevallen als tijdens de afgelopen jaarwisseling. Die voorspelling doet Bart Pronk, voorzitter van de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC).

"Jongeren gaan massaal naar het buitenland om vuurwerk in te slaan en de controles bij grenzen zijn zo lek als een mandje", zegt Pronk. Het vuurwerkverbod is volgens hem in de praktijk niet te handhaven. "Een verbod gaat de problemen niet oplossen. Al dat zware illegale vuurwerk gaat gewoon door", vervolgt hij.

De voorzitter benadrukt daarbij dat daders van zware geweldpleging, die hulpverleners belagen met zwaar vuurwerk, niet tot de klantenkring van legale vuurwerkverkopers in Nederland behoren. "Het zware letsel bij vuurwerkincidenten wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Met legaal consumentenvuurwerk is nog nooit een dodelijk slachtoffer gevallen", stelt Pronk.