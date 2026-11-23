Drie jaar geleden haalde de Noorse leraar Pål Ludvig Finstad de iPads van zijn leerlingen in groep 5 van de tafels en deelde hij potloden en papier uit. Hij kreeg er een schriftelijke waarschuwing voor. Maar de opvattingen zijn rap veranderd in Scandinavië: nu volgt heel Noorwegen zijn voorbeeld.

Het land haalt de schoolboeken terug in de klas, om de snel dalende lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen te keren, meldt persbureau AFP

Het scherm kwam te snel de klas in

Dat geeft de regering nu zelf toe. “Er is reden om aan te nemen dat de schermen te snel de school in kwamen, voordat we genoeg wisten over de effecten en over wat goed gebruik van digitale apparaten in de les is”, zegt Torgeir Micaelsen, minister van Digitalisering, tegen AFP.

Bijna twintig jaar lang duwde Noorwegen computers en tablets de klas in. Corona versterkte die trend. Oslo ging nog een stap verder: vanaf 2023 moesten basisscholen in de hoofdstad elke leerling een eigen apparaat geven.

In cijfers

Bijna 20 jaar stimuleerde Noorwegen laptops en tablets in de klas.

2023: basisscholen in Oslo moesten elke leerling een eigen apparaat geven.

Bijna een derde van ruim duizend Noorse vijfdeklassers las beter op papier dan op een scherm, in een proef die de schermcommissie begin 2024 aanhaalde.

2025: voor het eerst sinds 2006 scoorden Noorse 15-jarigen in PISA op lezen, wiskunde en natuurwetenschappen tegelijk onder het OECD-gemiddelde.

Lange teksten begrijp je beter op papier

Een Noorse commissie die het schermgebruik op school onderzocht, concludeerde in 2024 dat leerlingen lange teksten meestal beter begrijpen als ze die op papier lezen . In een tussenrapport schreef de commissie al dat er “veel voor te zeggen is dat leerlingen meer op papier lezen”, meldde ScienceNorway

Daarna kwamen de PISA-cijfers van 2025. PISA is het internationale onderzoek naar de vaardigheden van 15-jarigen. De afleiding door overal aanwezige schermen wordt genoemd als een van de mogelijke verklaringen voor de slechte score.

De regering wil daarom het recht op gedrukte schoolboeken in de wet vastleggen. De mobiele telefoon op school krijgt regels en kunstmatige intelligentie komt alleen stap voor stap in het lesprogramma.

Ook Nederlandse 15-jarigen lezen slechter

Nederland zit in hetzelfde schuitje. In de PISA-meting van 2025 haalde 39 procent van de Nederlandse 15-jarigen het basisniveau lezen niet. In 2018 was dat nog een op de vier, bleek in september uit het onderzoek.

De telefoon is hier al wel uit de klas. Sinds januari 2024 geldt een landelijke afspraak in het voortgezet onderwijs en sinds september 2024 ook op de basisschool . Leraren en schoolleiders van bijna zeshonderd middelbare scholen zagen leerlingen daarna socialer en geconcentreerder worden, meldde het ministerie van Onderwijs in juli 2024.

TikTok en slimme brillen zijn als volgende aan de beurt

Noorwegen trapt ook buiten de school op de rem. De regering wil voor het eind van dit jaar een wetsvoorstel indienen dat “schadelijke” platforms als TikTok, Snapchat en het gameplatform Roblox verbiedt voor kinderen onder de 16.

Slimme brillen met een camera wil Noorwegen tijdelijk verbieden op sommige openbare plekken, zoals parken, stranden en scholen. De reden is privacy: met zo’n bril kun je ongemerkt filmen.

Nog niet zo lang geleden stelden we de aanleg van digitale infrastructuur gelijk aan de uitvinding van elektriciteit. In onze haast zijn we misschien vergeten regels te maken. - Christer Hyggen, socioloog aan OsloMet

Hyggen vindt de maatregelen tot nu toe “oppervlakkig”. “Politieke leiders liepen achter en probeerden ingewikkelde problemen op te lossen met snelle lapmiddelen”, zegt hij. De diepere problemen, zoals het verslavende ontwerp van apps, gerichte reclame en het profileren van kinderen, pak je volgens hem alleen in Europees verband aan.

De leraar met het potlood krijgt alsnog gelijk

Oslo heeft de eis van één apparaat per leerling inmiddels geschrapt. Scholen kiezen weer zelf hun lesmateriaal.

Schoolleider Silje Ween is geen tegenstander van de tablet. “Het scherm zelf is het probleem niet. Het gaat mis als het hulpmiddel belangrijker wordt dan de inhoud”, zegt ze tegen AFP.

Net zoals een boek een nuttig en absoluut noodzakelijk hulpmiddel is, kan een iPad dat ook zijn. Het een sluit het ander niet uit. - Silje Ween, schoolleider basisschool in Noorwegen

Finstad zag dat in 2024 al. “Mijn pedagogische inschatting was dat de leerlingen op dat moment een nieuwe aanpak nodig hadden en dat het dringend was”, zei hij toen tegen de Noorse krant Klassekampen.

Meer weten?