FNV en CNV zinnen nog steeds op stakingen bij KLM na cao-akkoord

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV bereiden nog altijd stakingen voor bij grondpersoneel van KLM, ondanks het cao-akkoord dat de luchtvaartmaatschappij sloot met drie andere bonden. Ze vinden de nieuwe afspraken onvoldoende en zijn boos dat KLM buiten hen om een overeenkomst heeft gesloten. FNV en CNV weigerden vorige maand aan de onderhandelingstafel te komen, omdat KLM niet aan hun minimale eisen had voldaan.

FNV-bestuurder John van Dorland spreekt van een "regelrechte oorlogsverklaring" van KLM en de vakbonden achter het principeakkoord, VKP, De Unie en NVLT. "KLM kiest bewust voor de weg van verdeeldheid en probeert ons als grootste bond buitenspel te zetten."

CNV-bestuurder Souleiman Amallah noemt de overeenkomst een "inleverakkoord" en kraakt de loonsverhoging van 2,25 procent tot en met eind 2026. In tegenstelling tot KLM meent de bond dat personeel hiermee koopkracht verliest. "We bereiden nu samen met FNV acties voor in de vorm van werkonderbrekingen op korte termijn."

Financieel lastig

CNV waarschuwt dat de rechtbank de nieuwe werkonderbrekingen waarschijnlijk niet zal blokkeren. Met KLM en Schiphol is uitgebreid veiligheidsoverleg geweest.

VKP en NVLT, de bond voor luchtvaarttechnici, wijzen er in hun toelichting op het cao-akkoord op dat KLM het financieel lastig heeft. Gestegen kosten zetten de winst onder druk en dwingen KLM tot bezuinigingen. Gelet op die financiële situatie noemen ze het onderhandelingsresultaat een "uitgebalanceerd resultaat" of het "maximaal haalbare".

Maar bij CNV en FNV leeft ook onvrede over de in hun ogen ongelijke behandeling van personeel. Zo vallen ze over eerdere bonussen in de directie en compensatie die piloten wel krijgen en het grondpersoneel niet.