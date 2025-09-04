ECONOMIE
Porseleinen pronkstukken gestolen uit Frans museum

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:44
LIMOGES (ANP/AFP) - Bij een inbraak in het nationale museum Adrien Dubouché in het Zuid-Franse Limoges is Chinees porselein gestolen met een waarde van zeker 6 miljoen euro. Volgens Franse media waren de Chinese objecten, twee schalen en een vaas, onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling in het museum en eigendom van een particulier.
Het is niet bekend waarom de dieven het hierop hadden gemunt. In het porseleinmuseum van Limoges staan momenteel 5000 objecten tentoon, inclusief een enorme collectie porselein uit Limoges zelf.
